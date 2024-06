Laigueglia. Da venerdì scatta il Judo Beach Camp

Dal 21 al 23 giugno 2024, le spiagge di Laigueglia si trasformeranno nel "palco" del Judo Beach Camp, un evento di formazione e pratica del judo sotto la guida di tre note atlete: Alessia Regis, Rosalba Forciniti e Maria Centracchio, che portano ciascuna il loro bagaglio di esperienze e competenze al servizio dei partecipanti.



Venerdì 21 Giugno, la giornata inizierà con le lezioni per i più giovani, guidati da Alessia Regis, focalizzati sulla tecnica del taiotoshi dalle 15:30 alle 17:00. Successivamente, Rosalba Forciniti prenderà in carico gli esordienti B fino ai senior, concentrandosi sul kumikata ayotsu/kenkayotsu dalle 17:00 alle 19:00, una fondamentale tecnica di afferramento.



Sabato 22 Giugno, le attività riprendono al mattino con Forciniti che insegnerà il morote seoi nage ai gruppi di bambini e ragazzi dalle 9:00 alle 10:30. Dalle 10:30 alle 12:30, sarà la volta di Alessia Regis con il kataguruma per gli atleti più avanzati. Nel pomeriggio, Maria Centracchio si dedicherà alle basi del newaza, la lotta a terra, con i più giovani dalle 15:30 alle 17:00, e guiderà i più esperti nelle transizioni dal tachi waza al newaza dalle 17:00 alle 19:00.



La giornata finale, domenica 23 Giugno, inizierà con un turno unificato sotto la guida di Regis e Forciniti, che presenteranno il renraku morote seoinage dalle 9:00 alle 10:30. Seguirà un corso di aggiornamento tecnico per istruttori, condotto da Alessia e Andrea Regis, che si concentreranno su co-uchi makikomi ayotsu e taiotoshi kenkayotsu dalle 10:30 alle 12:30. Il pomeriggio continuerà con ulteriori approfondimenti sulla transizione tachiwaza-newaza dalle 14:30 alle 16:30.



Oltre all'elevato livello tecnico garantito dalle sessioni di formazione, il Judo Beach Camp si distingue per l'ambiente unico in cui si svolge, combinando la bellezza del mare con l'arte marziale del judo. Con il patrocinio del Comune di Laigueglia e del Judo Torino Club, l'evento rappresenta una straordinaria opportunità per gli atleti di migliorare le proprie capacità, imparare nuove tecniche e condividere esperienze con alcuni dei nomi più stimati nel mondo del judo italiano.