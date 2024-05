Giudice Sportivo, Serie D. Vado e Varese ai playoff senza Cannistrà e Benacquista

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 5/ 5/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GONZALEZ PABLO ANDRES (RG TICINO SSD S.R.L.)

Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CANNISTRA PAOLO (VADO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BENACQUISTA LUCA (CITTA DI VARESE S.R.L.)

LUNGHI GABRIELE (FEZZANESE)

SCANNAPIECO PAOLO (LIGORNA 1922)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CILETTA ALESSIO (PINEROLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALLIANI DIEGO (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

MARCHETTI ALESSANDRO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

DEL BARBA DANIELE (BORGOSESIA CALCIO)

MANARA NICO (BORGOSESIA CALCIO)

CESCHIN MATIAS (PINEROLO)

GEREVINI RICCARDO (PINEROLO)

LONGHI ALESSANDRO (RG TICINO SSD S.R.L.)