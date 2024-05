LA RARI NANTES SAVONA RUGGISCE IN CASA DELLA LEONESSA! SARA' FINALE SCUDETTO CONTRO LA PRO RECCO

In tante occasioni i biancorossi hanno saputo esprimere un gioco piacevole e anche intensità, ma le due gare contro Brescia hanno dimostrato quanto il team di Alberto Angelini abbia saputo mettere in acqua tanta compattezza per arrivare a contendere alla Pro Recco il titolo tricolore.

Solo quattro le reti concesse ai lombardi, tutte nell'ultimo quarto (grazie anche a un penalty parato da Nicosia), quattro come i gol messi a segno da un meraviglioso Pietro Figlioli, insieme alle reti di Rizzo e Rocchi.

L'atto finale del campionato di A1 torna a parlare interamente ligure 13 anni dopo l'ultima volta. Le due squadre si affronteranno per la quarta volta nella storia dei playoff in una finale scudetto. Nei tre precedenti, un'affermazione per Savona nella stagione 1991-1992 e due per Recco nelle stagioni 2009-2010 e 2010-2011. Recchellini a caccia del 36esimo titolo e del terzo consecutivo. L'ultima vittoria del campionato da parte di Savona, tre scudetti in bacheca, risale alla stagione 2004-2005.

Finale Scudetto - tutte in diretta su Raisport +HD (22, 25 ed eventualmente gara 3 il 29 maggio).