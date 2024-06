Spotornese, i Drunkerz tornano a chiedere una “casa” al Comune: nuovo appello per il Siccardi

«"Il Siccardi si farà". Dapprima una certezza, attualmente solo un enorme punto di domanda».

Tornano a sollevare l'argomento del recupero del campo di casa della propria squadra i Drunkerz, i tifosi della Spotornese che, da quando la società biancazzurri è tornata a calcare i campi dei campionati dilettantistici della nostra provincia, si sono di fatto sempre trovati costretti a seguire la propria squadra in trasferta, visto lo stato d'abbandono in cui si trova la struttura di località Serra.

E così, nelle scorse ore, uno striscione con su scritto “Il tempo non si recupera, firma la delibera”, palesemente rivolto al sindaco Fiorini, è apparso ai cancelli dell'impianto sul cui futuro sembravano poterci essere novità circa un anno fa. Ma da allora nulla si è mosso, almeno non ufficialmente. O così pare.

«Dopo mesi di silenzio, preceduti da anni di promesse, ci troviamo costretti nuovamente ad esprimere le nostre "perplessità" in merito all'argomento Stadio Siccardi - affermano quindi i supporters spotornesi nella loro nota - Se nel 2024 non avere una casa che ospiti la prima squadra (ed il settore giovanile) basterebbe per gridare allo scandalo, figuratevi se in tutto ciò ci si ritrovi anche ad aspettare ciclicamente delle date che "puntualmente" non vengono rispettate».

«In questa continuo susseguirsi di illusioni e promesse varie, gli unici sconfitti sarebbero Spotorno e gli spotornesi intenso come paese - sottolineano ancora - dato che si perderebbe l'occasione di riportare i cittadini allo stadio e soprattutto la possibilità di avere un settore giovanile che non si ritrovi costretto ad emigrare per la provincia».

«Sperando che si possa avere un risvolto positivo in tempi brevi, chiediamo trasparenza e professionalità» concludono i sostenitori biancazzurri.