Calcio,. Il Ventimiglia punta sulla continuità, mister Massullo già confermato per la prossima stagione

Il comunicato:

Il direttivo del Ventimiglia calcio è lieto di annunciare che Gianfranco Massullo sarà l’allenatore della prima squadra anche per la prossima stagione.

Una conferma ovvia, motivata dall’intento di iniziare per tempo a programmare il futuro e dare continuità al buon lavoro svolto in queste due ultime stagioni. Gianfranco merita di essere il nostro allenatore per le capacità umane e professionali che ha dimostrato sia in campo che fuori.

Per la nostra realtà sportiva è un motivo di orgoglio averlo a capo del nostro staff tecnico e siamo sicuri che anche per Gianfranco sarà un ulteriore stimolo per continuare a lavorare sodo, con maggior motivazione, con la speranza di raggiungere quei traguardi che lui personalmente merita, unitamente a tutta la Società!”.