Calcio: le principali regole del gioco più famoso e amato

Il calcio, noto anche come football in gran parte del mondo, è uno sport che cattura l'attenzione di milioni di appassionati. Nato nel XIX secolo in Inghilterra, è oggi praticato in ogni angolo del pianeta, diventando uno degli sport più seguiti e giocati. Le regole del calcio, stabilite dalla International Football Association Board (IFAB), sono il fondamento che gli permettono di mantenere la sua struttura e il suo fascino. Proprio il regolamento è uno degli aspetti che ha reso il calcio così conosciuto e amato: sono relativamente semplici e possono essere comprese da chiunque, a prescindere dall’età o dal background culturale. Questo fa sì che il calcio sia accessibile a tutti, facilitandone la diffusione in ogni angolo del globo.

Garanzia di funzionamento e successo

Senza regole il calcio sarebbe un gioco caratterizzato dal caos e privo di equità: stabilire la durata di una partita, il numero di giocatori e le modalità di sostituzione garantisce la programmazione delle partite senza intoppi. Rigore, ma anche spettacolo: le regole sono studiate per coinvolgere gli spettatori, basti pensare al fuorigioco, ai calci di rigore e ai calci di punizione che aggiungono tattica e suspense alla partita, rendendola più interessante da guardare. Preservare l’integrità del gioco è un altro scopo delle regole, che altrimenti potrebbe essere soggetto a manipolazioni e truffe, insieme alla protezione dei giocatori da infortuni che altrimenti diventerebbe più frequenti e gravi: per questo esistono regole contro i falli violenti, il gioco pericoloso e le entrate da dietro, essenziali per mantenere la disciplina e promuovere valori come il fair play. Infine, le regole del calcio sono universali, sebbene nel corso degli anni abbiano subito delle evoluzioni, ma sempre permettendo a squadre e giocatori di tutto il mondo di competere tra loro su una base comune. Che si tratti della Coppa del Mondo, delle Olimpiadi o di una partita amichevole tra due club di continenti diversi, le stesse regole si applicano ovunque, facilitando il gioco e la comprensione reciproca tra culture diverse.

Un campo a regola d’arte

Un campo da calcio deve rispettare specifiche dimensioni e caratteristiche stabilite dalle regole del gioco, che sono definite dalla FIFA (Federazione Internazionale di Calcio) e dalla International Football Association Board (IFAB). Di forma rettangolare, la sua lunghezza varia tra 100 e 110 metri e la larghezza tra 64 e 75 metri. Sul campo sono presenti due tipologie di linee: le linee laterali, più lunghe che delimitano i lati del campo e le linee di porta più corte alle estremità del campo da gioco. Tutte devono avere la stessa larghezza, non superiore a 12 centimetri. A metà del campo una linea lo divide a metà: il centrocampo. Attorno a ciascuna porta ci sono poi l’area di rigore, con il dischetto del rigore a 11 metri dalla linea di porta e al centro della larghezza della porta, e l’area di porta, principalmente utilizzata per rimesse dal fondo. Presente anche l’area del calcio d’angolo, un quarto di cerchio con un raggio di un metro disegnato all’interno del campo a ogni angolo.

Infine un’asta con una bandierina dev’essere collocata in ciascuno dei quattro angoli del campo. A livello di superficie il campo può essere in erba naturale o artificiale, purché conforme alle normative della FIFA e deve essere mantenuto uniforme e in buone condizioni per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento del gioco.

Tiro e…rete!

Elementi fondamentali del gioco, su cui è catalizzata l’attenzione del pubblico nelle azioni più salienti, anche le reti da calcio devono rispettare precise caratteristiche. Per quanto riguarda la misura della porta da calcio a 11, le dimensioni sono di 7,32 metri di larghezza e 2,44 di altezza. Le misure, standardizzate in modo da assicurare che ogni partita offra le stesse condizioni di gioco, si prendono dal bordo interno dei pali e dalla parte inferiore della traversa al terreno. Al momento dell’installazione le porte vanno ben fissate per prevenire ribaltamenti, onde evitare incidenti gravi che possono scaturire dal crollo di una porta, ed essere soggette a controlli periodici per verificare che non vi siano danni o segni di usura. Anche pali e traverse devono osservare dei principi di uniformità, componenti delle porte tanto quanto le reti, dove il pallone si insacca al momento del goal. Maglie e fili devono coprire completamente la parte posteriore della porta, avvolgendosi attorno a pali e traversa e estendendosi a sufficienza all’indietro e lateralmente per impedire al pallone di uscire dalla porta dopo che entra in rete. In termini di materiale, le reti per porte da calcio vedono l’uso comune di polipropilene, nylon e poliestere capaci di offrire resistenza agli agenti atmosferici e flessibilità. Estrema attenzione è prestata anche allo spessore dei fili, che dev’essere adeguato per resistere agli impatti del pallone. Tipicamente varia dai 2 mm ai 4 mm, mentre le maglie devono essere sufficientemente piccole per impedire al pallone di attraversarle, dalle dimensioni di circa 12-15 cm per lato. Il tensionamento della rete dev’essere tale che questa sia tesa su tutta la struttura della porta per garantire che il pallone, quando va a colpirla, non la deformi in modo eccessivo.

L’elemento centrale del gioco

Ultimo, ma non per importanza, anche il pallone da calcio che deve sottostare a precisi dettami. Dimensioni e peso, come si può facilmente immaginare, rientrano in specifici parametri, al pari della pressione, da 0,6 a 1,1 atmosfere a livello del mare. Materiali di alta qualità consentono di garantire durata e prestazioni del pallone, tipicamente in cuoio nello strato esterno o di altri materiali sintetici, composto da strati di schiuma e tessuto che ne influenzano morbidezza, durabilità e reattività negli strati intermedi, è anche dotato di una camera d’aria in lattice o butile, per mantenere una buona pressione interna. Per consentire un gioco efficiente e spettacolare anche in condizioni di pioggia dev’essere poi resistente all’acqua, oltre che stabile in volo per garantire la precisione dei tiri e dei passaggi.