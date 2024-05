Il calcio giovanile accende la Val Bormida, oltre 500 bimbi a Carcare per il Memorial Piacenza

Grande successo per il Memorial Pino Piacenza, torneo riservato a Primi Calci (2015 e 2026) e Piccoli Amici (2017 e 2018) che sabato 4 maggio ha animato il Corrent di Carcare.

Un evento che è stato possibile grazie ad una macchina organizzativa notevole: una settantina i volontari tra dirigenti, allenatori, giocatori della prima squadra, genitori e amici che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita della manifestazione.

Grande il colpo d’occhio per il numeroso pubblico presente: circa 500 i bambini partecipanti, che hanno colorato lo stadio Candido Corrent, dove su 8 campi si sono sfidate ben 58 squadre.

Una giornata meravigliosa, senza intoppi, ma solo tanti sorrisi e divertimento. Il modo migliore per ricordare il nostro Pino.

PRIMI CALCI 2015

Vince la Praese di mister Marco Macrillo, battendo in finale il Citta’ di Savona di Tiziano Glauda per 1-0.

Terzo posto per il Vado che ha piegato il San Bernardino Genova. Per la Carcarese di Aondio e Manfredi un ottimo settimo posto finale.

PRIMI CALCI 2016

Vince il Legino di mister Marcone che domina il torneo battendo in finale il Celle Varazze per 3-0. Sul terzo gradino del podio finisce il Città Giardino che piega nella finalina la Fulgor nel derby genovese. Brillante prestazione dei 2017 biancorossi guidati da Andrea Monaco e Capizzi che, sottoleva, combattono come leoni e chiudono al 15° posto. Poco avanti ai ragazzi leva 2016 guidati da Luca Pesce.

PICCOLI AMICI 2017-2018

Festa grande per la kermesse dei Piccoli Amici, 18 squadre che si sono alternate sui campi predisposti con gol, gioia, sorrisi e nessun risultato o classifica.