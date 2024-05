Rari Nantes Savona. Valerio Rizzo riassapora una finale Scudetto: "Una grande emozione, col Recco non saremo spettatori"

Ritornare in acqua per giocarsi uno Scudetto a 13 anni di distanza non capita a tutti, ma Valerio Rizzo non vuole crogiolarsi troppo nei ricordi. La sfida che si staglia all'orizzonte contro la Pro Recco si profila come una sfida, durissima sì, ma da affrontare al meglio delle possibilità per l'intera Rari Nantes Savona:

“13 anni fa la Rari ha giocato l'ultima Finale Scudetto ed io ero presente. Quest'anno rivivo questa grande emozione.

Ci siamo meritati questa Finale per come abbiamo giocato queste due partite con una prestazione di grande attenzione, serietà e alta concentrazione, quella che voleva il Mister. Se giochiamo così siamo difficili da affrontare per qualunque squadra. Abbiamo passato questo ostacolo, ma non abbiamo fatto ancora niente perchè ora andiamo in Finale Scudetto per giocarcela non per fare gli spettatori.

Questo è solo l'inizio, vogliamo lottare su ogni pallone per arrivar il> più lontano possibile”