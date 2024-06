Calcio, Spotornese Il nuovo allenatore è Davide Ferraro

E' successo tutto in pochi giorni. Dalla separazione con mister Federico Dorigo fino ad arrivare al nuovo tecnico.

La Spotornese però non ha voluto gettare via il lavoro dell'ultimo biennio, anzi, proprio vice di Dorigo, Davide Ferraro, è stato scelto per guidare la Prima Squadra biancazzurra.

"C'erano diversi nomi sul tavolo - racconta il ds Andrea Cosentino - ma da parte di tutti c'era la volontà di non ripartire totalmente da zero, scegliendo un profilo come quello di Ferraro che, oltre a consocere l'ambiente, ha dimostrato in questi anni le proprie qualità.

A livello di organico ci sarà un abbassamento importante dell'età media della rosa, senza per forza andare a ricercare nomi altisonanti, ma profili funzionali e con l'intenzione di riscattare magari un'ultima annata non del tutto positiva.

Del resto - chiosa Cosentino - non avere uno stadio a Spotorno ci costringe necessariamente a spese extra, riducendo la percentuale del budget a disposizione. Non ci piangiamo addosso, restiamo convinti di poter allestire una rosa che possa battagliare con tutti".