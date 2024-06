Calciomercato, San Francesco Loano. I rossoblu si tengono stretti Buonocore, Taku, Valentino e Vierci

Per Alessandro Buonocore è stata una stagione d'alto profilo, non solo per la promozione della San Francesco Loano, ma anche per il livello delle prestazioni che il centrocampista centrale ha saputo garantire nell'arco dell'intera annata.

Qualche rumor di mercato attorno al regista rossoblu lo si è registrato, ma pochi istanti fa il club del presidente Burastero ne ha annunciato la riconferma.

Oltre a Buonocore semaforo verde per la permanenza all'Ellena del terzino Stiven Taku, del centrocampista classe 2004 Marco Valentino e dell'attaccante (anch'egli leva 2004) Gianni Vierci.

L'annuncio:

L’Asd S.F. Loano comunica con grande soddisfazione e orgoglio di aver rinnovato l’accordo per la stagione 2024/2025 con i seguenti calciatori: Buonocore Alessandro centrocampista classe 2001, Taku Stiven difensore classe 1998, Valentino Marco centrocampista classe 2005 e Vierci Gianni Rei attaccante classe 2004

La società ringrazia i seguenti giocatori per la voglia dimostrata a voler indossare ancora la nostra maglia e augura a loro tante soddisfazioni con i nostri colori.