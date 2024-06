Football Americano. Domenica a Luceto l'ultimo atto contro Modena, per la gloria e per la Storia

Sono passati esattamente 12 mesi da Bergamo, un giro completo di calendario che per i Pirates 1984 ha significato duro lavoro, sacrificio, pianificazione e un cambio di mentalità che è stata la vera chiave di svolta della season 2024 pirata. Allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, vittoria dopo vittoria, coach Giuso Delalba e la sua “macchina perfetta” prendevano sempre più fiducia nei propri mezzi, consci che la sottile linea che separa la vittoria dalla caduta dipendeva da loro. Dal gruppo in campo, in sideline e negli uffici, e da nessun’altro. Si è arrivati cosi, dopo 12 lunghi mesi fatti di pioggia, vento, serate gelide e domeniche con nubifragi, alla terza semifinale consecutiva per i liguri, che quest’anno forti della “perfect season” disputeranno a casa loro, nella bolgia del Pirates Field.

Gli avversari questa volta saranno gli Hogs Vipers Modena, franchigia costruita e progettata per arrivare fino in fondo a questa stagione di IFL2 molto competitiva.

Dopo la vittoria sudatissima in OT sui Padova Saints per 16-14 ed una stagione regolare conclusa con un ottimo 5-2 dietro soltanto alle Aquile Ferrara nel girone A, Modena approda alle semifinali forte di un roster fisico ed esperto grazie alla fusione con gli Hogs Reggio Emilia. I pezzi pregiati di entrambe le franchigie si sono uniti sotto la guida dell’HC Mauro Solmi, per cercare di portare a Modena l’anello del Silver Bowl.

Di contro dopo una lunga offseason che ha ben definito il roster pirata, colmando le poche lacune a roster, il duro lavoro sul campo ha definitivamente consacrato i Pirates come vera realtà del football americano in Italia, e da 3 anni a questa parte venire in Liguria a giocare vuol dire combattere fino all’ultimo drive…ed il più delle volte non basta.

Domenica il Pirates field siamo sicuri sarà ancora una volta una pentola a pressione grazie ai sempre più tifosi pirati, calorosi ma sempre corretti, e per chi non sarà in zona e non potrà essere presente alla partita (cancelli aperti alle 13.00), nessuna paura infatti lo streaming Pirates porterà la super semifinale sui vostri teleschermi dalle 15.20, in tempo con birra e popcorn per godersi sul divano la famosa “wave” d’entrata dei Pirates 1984. Dopodiché sarà lotta aperta per guadagnare yards e territorio avversario, e mettere punti a tabellone. Non ci saranno prigionieri alle 19.00, infatti chi vincerà andrà al Silver bowl e chi perderà tornerà a casa per riprovarci il prossimo anno.

La dirigenza Pirates nella persona del presidente Michele Giacchello, tiene a ricordare che quella di domenica sarà l’ultima gara in casa ad Albisola superiore per questa stagione 2024, di fatto l’ultima occasione per ammirare dal vivo il football americano e sostenere la franchigia del proprio territorio.

Per i 2 coaching staff non rimane che snocciolare queste ultime ore d’attesa,di quiete prima della tempesta, limando le ultime sbavature e provando e ripassando ancora e ancora gli schemi, i quali serviranno come non mai per portare uno dei due super team al gran ballo del 6 luglio in quel di Ravenna.