Outdoor. Red Bull Ivy, l’arrampicata dà spettacolo nella grotta dell’Edera di Finale Ligure

Grande spettacolo ieri sera, 3 aprile, per la prima assoluta a Finale Ligure di Red Bull Ivy, la competizione di arrampicata che sceglie i contesti paesaggistici più straordinari per esaltarne la bellezza e celebrare la grande spettacolarità della disciplina.



Teatro dell’evento è stata la Grotta dell’Edera, una cattedrale naturale sospesa tra le pareti di roccia che rendono Finale una delle capitali mondiali dell’outdoor climbing, con oltre 4000 vie attrezzate solo nel comprensorio locale.



Il format della sfida era tanto semplice quanto spettacolare: 11 team composti da due climber ciascuno si sono cimentati in una prova a tempo su due vie parallele. Un concorrente ha dovuto affrontare una via più semplice (nr. 19), con l’obiettivo di raggiungere un interruttore in cima; il partner in simultanea doveva invece superare una via tecnica e difficile (nr. 1), evitando di farsi colpire da un fascio di luce in movimento proiettato da un faro mobile. Ogni caduta o contatto con la luce comportava l’eliminazione della squadra. La vittoria sarebbe andata al team capace di concludere il percorso nel tempo minore, senza subire penalità.



Red Bull Ivy è però molto più di una gara: è una celebrazione dell’arrampicata come stile di vita. Ed è stata l’occasione per fare comunità: il 2 aprile i concorrenti e tutto l’entourage dell’evento si sono ritrovati per un “lucky draw” informale, dove sono state svelate le formazioni ufficiali. A guidare la selezione dei team vi era l'atleta Red Bull Beatrice Colli, talento dell’arrampicata italiana e volto emergente della scena internazionale. È stata lei a formare la prima squadra e successivamente, insieme alla crew locale SuxGiù, a orchestrare la scelta dei partecipanti secondo una dinamica di cooptazione, coinvolgendo il meglio della scena climbing locale e nazionale.

La gara ha visto un duello serrato al vertice tra i team Rock Panters (composto da Tommaso Pansini e Wafaa Amer) e Ciavelli (Gabriele Borra e Viola Bergamelli), che ha visto i primi trionfare sui secondi con un vantaggio di poco meno di 3 secondi. Un po' più staccati, a completare il podio, gli Umpalumpa Walkie Talkie (Gaia Strazzarino e Mario Gardella).

Ecco la top-3: Rock Panters 0.42.491; Ciavelli 0.45.466; Umpalumpa Walkie Talkie 1.02.020.