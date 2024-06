Calcio, Tornei Estivi. Luci accese al "Riva" di Albenga, alle 21:00 scatta "Campioni di una Notte"

Il solstizio d'estate è passato da poche ore e, come da tradizione, è in arrivo il grande appuntamento notturno con "Campioni di una Notte".

Il via del maxi torneo di calcio a 5 è fissato questa sera alle 21:00, con la finale come sempre programmata quando il sole inizierà a fare capolino guardando verso est. Dopo l'edizione del 2023 a Cisano sul Neva, è quindi tutto pronto per il ritorno sul sintetico dell'Annibale Riva di Albenga.

Le squadre ai nastri di partenza saranno venti, suddivise a loro volta in tre gironi a cui seguirà la fase a eliminazione diretta (al via dopo le 4).

Come sempre non mancheranno le squadre composte da tanti ragazzi del comprensorio ingauno, ma alcuni team sono in arrivo anche da Savona, Imperia e Sanremo, tutti pronti a contendersi i premi di squadra e individuali che saranno consegnati al termine della manifestazione.

Quello odierno è il secondo happening calcistico delal triade ingauna, pronta a concludersi con la fase finale del Terzo Trofeo Città di Albenga di calcio a 7 e "Dagli Undici Metri", il torneo tutto dedicato ai calci di rigore in calendario il 13 luglio.

Ecco i raggruppamenti e il calendario degli incontri (servizio bar sempre attivo).