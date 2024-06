Calciomercato, Pietra Ligure. Il dg Filadelli smonta le suggestioni: "Operazione Sogno al momento non percorribile"

Il Pietra Ligure ha rappresentato con tutta probabilità la sorpresa più bella dello scorso campionato di Eccellenza, per il percorso di forte crescita che ha saputo intraprendere durante l'arco dell'intera stagione.

I biancocelesti ripartiranno quindi da tante certezze, motivo per cui le operazioni di mercato, almeno nei numeri, dovrebbero essere particolarmente contenute.

Non però nella qualità di esse. Lo sguardo principale sembra essere rivolto verso Imperia, senza però disdegnare la Val Bormida.

I nomi sul taccuino sono quelli dell'esterno d'attacco "Dido" Faedo, del terzino Lorenzo Gandolfo e dell'attaccante Lorenzo Cassata. All'orizzonte si staglia però anche il profilo di Santiago Sogno, una suggestione di mercato estiva che però il direttore generale Filadelli spegne senza tanti giri di parole.

"Il profilo tecnico e umano di Sogno lo conosciamo tutti, ma per gli standard del Pietra Ligure attuali questa è un'operazione non percorribile. Lo abbiamo capito negli scorsi giorni, aspettando che terminassero i playoff interregionali, per rispetto di dirigenti come Laoretti, Ferraro e Giribone per il quale nutro una profonda stima. Restiamo comunque vigili, senza voli pindarici e con grande pragmatismo: nel calcio riuscire a confermarsi non è mai così scontato".