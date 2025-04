Calcio, Promozione. IL MILLESIMO É IN ECCELLENZA! Pari che sa di trionfo contro l’Albissole

ALBISSOLE - MILLESIMO 1-1 (65’ Polito - 47’ Gomez da Pina)



Finisce qui! Il pareggio basta al Millesimo per festeggiare il salto in Eccellenza!

Espulso un elemento della panchina ceramista

Saltati tutti gli schemi, le due squadre attaccano con forza e continui capovolgimenti di fronte

Saranno 6 i minuti di recupero

89’ Ammonizione anche per Polito, match nervoso in questo momento

88’ PALO DI VILLAR! Punizione a giro del fantasista giallorosso che si infrange sul montante destro

87’ Colpo a palla lontana per Iadanza su Bogarin, dopo il consulto con il guardalinee l’arbitro espelle il numero 4

82’ Vittori Y. prende il posto di Gomez da Pina, per l’Albissole é entrato Mancini

80’ Giallo per Acquanita, Albissole arrembante a caccia del goal vittoria

74’ Ammonizione per Stafa

72’ Suggerimento di Polito per Saracco che calcia però alto

69’ Quinonez esce, al suo posto Bogarin

66’ Capitan Rebagliati esce dal campo, al suo posto Cuka

65’ PAREGGIO ALBISSOLE! Polito da dentro l’area non sbaglia e fa 1 a 1

63’ Cancellara lascia spazio a Saracco per i ceramisti

61’ Doppio cambio per mister Sarpero, escono Rolandi e Andreazza, entrano Acquanota e Chiarlone. Cambia anche il Millesimo con Stafa che prende il posto di La Rosa

56’ É il turno di Villar, prende il posto di Benzo

54’ Ammonizione anche per Nacci

53’ CONDE MIRACOLOSO! Salva prima sul colpo di testa di Polito e poi di oppone con i piedi sulla possibile ribattuta dell’attaccante

47’ Ammonito Scatolini per proteste

47’ LA SBLOCCA IL MILLESIMO! Punizione in mezzo per la testa di Gomez da Pina che svetta più alto di tutti e insacca. Proteste per i ceramisti che lamentano una carica sul portiere

46' Inizia il secondo, nessun cambio per la due squadre

SECONDO TEMPO



Animi accesi sugli spalti, dopo qualche parola di troppo si ristabilisce la calma

Termina la prima frazione senza grandi sussulti, il primo caldo sta condizionando certamente la gara

46' Gomez da Pina si accentra ma la sua conclusione è facile preda di Scatolini

40' Primo giallo dell'incontro all'indirizzo di Quinonez

29' Gran conclusione di Polito a giro, la risponda di Conde è però strepitosa mandano la palla in corner

23' Colpo di testa da buona posizione di Gomez da Pina che però non inquadra la porta

15' Albissole più propositiva in questo frangente, che però non riesce a concludere verso la porta

10' Match bloccato fin qui, ancora nulla da segnalare

1' Inizia la sfida, squadre con il completo classifico

PRIMO TEMPO

Giorno della verità per il Millesimo, i giallorossi quest'oggi potrebbero conquistare matematicamente la promozione in Eccellenza, ma sul campo dell'Albissole servirà conquistare almeno un punto.

ALBISSOLE: A. Scatolini, F. Minuto, F. Andreazza, F. Iadanza, P. Favorito, M. Rolandi, A. Nacci, J. Ghigliazza, T. Polito, D. Rebagliati, G. Cancellara

A disposizione: K. Camara, A. Decerchi, L. Acquanita, L. Cuka, J. Saracco, L. Chiarlone, M. Mancini, A. Diana, F. Enzi

All: Sarpero Carlo



MILLESIMO: X. Conde, M. Cigliutti, S. Guarco, A. Vittori, M. Ndiaye, A. Di Mattia, N. La Rosa, M. Gaudino, A. Gomes De Pina, F. Benzo, P. Quinonez

A disposizione: G. Casanova, R. Stafa, R. Pregliasco, M. Bove, I. Bogarin Martinez, G. Sata, R. Villar, D. Salvatico, Y. Vittori

All: Macchia Fabio





ARBITRO: F. Gorlero