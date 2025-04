Calcio. Celle Varazze, la Serie D si avvicina ancora di più: Akkari decisivo, Genova Calcio sconfitta 1-0

CELLE VARAZZE - GENOVA CALCIO 1-0 (41' Akkari)

FINISCE QUI! IL CELLE VARAZZE SUPERA 1-0 LA GENOVA CALCIO E MANTIENE IL +2 SUL RIVASAMBA, vittorioso con lo stesso punteggio sull'Arenzano. Decisivi gli ultimi novanta minuti tra sette giorni, con le Civette di scena ad Albaro e i levantini in trasferta a Pietra Ligure

94' espulso un componente della panchina delle Genova Calcio, poco più di un minuto alla fine

93' c'è il finale del Rivasamba, 1-0 sull'Arenzano, il campionato si deciderà domenica prossima

92' traversone di Riggio sul secondo palo, colpo di testa di Vollger che termina alto

90' cinque di recupero, giallo per Brunozzi

89' ultima mossa per le Civette con l'ingresso di Calcagno al posto di Sgambelluri

87' Ravoncoli è il quarto cambio di Pisano, esce un esausto Panepinto

86' contropiede Akkari-Sgambelluri, l'esterno biancoblu si inciampa poi al limite perdendo l'attimo per calciare

85' crampi per Gnecchi, che lascia il posto a Morando

84' Lupi per Maisano, si gioca il tutto per tutto Carletti

78' ci prova di testa Maisano sul traversone morbido di Cavalli, manca la mira nell'incornata del centrale difensivo biancorosso

76' Cavalli da quasi quaranta metri calcia di prima sulla ribattuta della difesa di casa, destro centrale che non crea problemi a Mitu

75' grande spunto di Brunozzi che salta di slancio un paio di avversari venendo poi chiuso in angolo, spinge la Genova Calcio nel tentativo di raddrizzare il risultato. Pisano intanto manda in campo Sassari al posto di Preti

71' Preti di forza a sinistra, dribbling su un avversario e altro suggerimento per Gnecchi, destro a giro da fuori che spaventa Dondero, sfera a lato di poco

70' sempre 1-0 per il Rivasamba sull'Arenzano, parziale in bilico anche a Sestri

69' c'è il primo cambio per Pisano, Righetti rileva Battaglia. Tra i biancorossi spazio a Gabionetta al posto di Bigini

68' lo stesso Zampano passa di forza in mezzo a due avversari crossando in area dove Preti fa da sponda per Gnecchi, sinistro in corsa da fuori area che Dondero raccoglie in due tempi

67' ammonito Zampano per perdita di tempo

66' Preti d'esterno a cercare il taglio di Sgambelluri, pallone troppo lungo recuperato dalla difesa della Genova Calcio

63' soluzione rasoterra tentata da Padovan, Dondero si accartoccia e blocca in sicurezza

62' Panepinto spinto da dietro, punizione dal limite per le Civette

58' assolo di Sgambelluri che si accentra dalla destra chiudendo poi l'azione con un gran mancino a giro che non sorprende Dondero, prima fiammata del Celle Varazze in questa ripresa

56' ripartenza di Preti a sinistra, Capotos frena poi l'esterno di casa all'ingresso dei sedici metri

54' ancora Mitu decisivo, girata di Vollger che chiama il numero uno delle Civette alla deviazione in corner, tre occasioni nel giro di pochi secondi per la Genova Calcio

53' ci prova Bigini dal limite, si distende il portiere di casa che allontana in tuffo, momento favorevole ai biancorossi

52' angolo per i genovesi, traiettoria a rientrare che Lepera indirizza di testa verso lo specchio, Mitu devia ancora in corner

46' si riparte, Carletti inserisce subito Vollger e Brunozzi, restano negli spogliatoi Capurro e Tagliavacche

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Celle Varazze avanti 1-0 sulla Genova Calcio, stesso parziale anche all'Andersen tra Rivasamba e Arenzano, in questo momento tutto invariato in vetta con le Civette sempre in testa a +2

45'+2' ancora Petracca al tiro dopo il suggerimento in profondità di Cavalli, manca ancora incisività nel destro del numero nove biancorosso, Mitu controlla a terra

43' risponde la Genova Calcio con il diagonale di Petracca che termina non distante dall'incrocio, c'era comunque Mitu a proteggere il primo palo

41' AKKARI! IL CELLE VARAZZE E' IN VANTAGGIO! Ennesimo traversone di Zampano in area, Battaglia tenta la rovesciata volante, il pallone rimane lì e Akkari, in girata, fulmina Dondero con un destro di rara potenza all'angolino. Civette in vantaggio, ed è una rete pesantissima in ottica promozione

39' ci riprova Padovan, incornata sul traversone di Panepinto controllata da Dondero

37' ammonito Cavalli, fallo tattico su Akkari pronto a ripartire nella metà campo avversaria

30' insiste la squadra di Pisano, che sfrutta molto le fasce nel tentativo di aprire la retroguardia genovese

28' angolo di Panepinto e tentativo di prima di Padovan, sfera che si spegne di poco a lato alla destra di Dondero

27' chance nitida per le Civette: Sgambelluri sguscia via in area, pallone basso salvato da Riggio al limite dell'area piccola prima dell'intervento di Akkari pronto a girare in rete

20' affonda a destra Zampano, traversone troppo lento che viene letto facilmente dalla difesa biancorossa

17' muove palla il Celle Varazze, che sta pian piano alzando i giri del motore dopo un avvio tranquillo

14' ci riprova Petracca da fuori, più potenza nella sua conclusione, ma la palla si spegne un paio di metri sopra la traversa

10' sterzata di Oliveri che appoggia all'indietro per l'accorrente Petracca, destro troppo debole che Mitu controlla senza problemi

6' Rivasamba in vantaggio dopo appena trenta secondi sulla squadra di Corradi, gol di Cusato

5' ci prova Preti da posizione defilata, pallone direttamente sul fondo

4' ricordiamo che le Civette sarebbero promosse già oggi in caso di tre punti qui alla Natta e di contemporaneo pareggio (o sconfitta) del Rivasamba impegnato contro l'Arenzano

3' Celle Varazze in completo blu, divisa rossa per la Genova Calcio, a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Avversario ostico per la formazione di Pisano, che non rinuncia al suo 4-4-2 con Sgambelluri e Preti esterni, in avanti gioca Akkari con Battaglia, dalla panchina Sassari e Righetti

1' si parte all'Olmo-Ferro! Buona cornice di pubblico in tribuna, fumogeni colorati lungo tutta la gradinata

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Mitu, Zampano, De Benedetti, Padovan, Botte, Sgmabelluri, Gnecchi, Panepinto, Preti, Akkari, Battaglia. A disposizione : Tredici, Calcagno, Guida, Righetti, Anselmo, Galatolo, Ravoncoli, Sassari, Morando. Allenatore : Pisano

GENOVA CALCIO: Dondero, Capurro, Riggio, Maisano, Capotos, Maresca, Cavalli, Tagliavacche, Petracca, Bigini, Oliveri. A disposizione : Rebora, Boero, Brunozzi, Lupi, Previtali, Ottonello, Andrade, Gabionetta, Vollger. Allenatore : Carletti

Arbitro: Corellino

Assistenti: Bernardini di Genova - Doci di Savona