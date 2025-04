Calcio. Il Pontelungo resta in corsa per i playoff, regolato il Bragno 5-1 al Riva. I biancoverdi possono però festeggiare la salvezza

PONTELUNGO - BRAGNO 5-1 (18' Chariq, 25' Ardissone, 29' Trucchi, 31' Marquez, 89' Rocca - 71' Di Martino)



45' FINISCE QUI! IL PONTELUNGO BATTE 5-1 IL BRAGNO!

44' CHIUDE I CONTI ROCCA! 5-1! BELLO STRAPPO DI TRUCCHI, BRUZZONE NON RIESCE A CONTENERE LA CONCLUSIONE DELLA PUNTA EX FINALE E LOANO

38' Ferraro dà spazio anche al secondo portiere Bruzzone, esce Ghizzardi

34' la partita si sta trascinando verso il triplice fischio finale. Il Bragno prova a ridurre il gap, Pontelungo che aspetta e riparte

27' cambio granata, Bolia eper Ardissone, si alza Calcagno

26' IL GOL DEL BRAGNO! DI MARTINO INFILA DI TESTA BREEUWER SUGLI SVILUPPI DI CALCIO D'ANGOLO

25' punizione per Manuel Marquez, la sfera non scende dopo aver superato la barriera biancoverde

22' Ferraro chiude le sostituzioni dei giocatori di movimento con Capici per Palumbo. Risponde il Pontelungo con Calagno per Gerini. Più cambi che azioni in questa ripresa

17' Ancora un cambio Bragno, in campo Cavallone per Romano

14' Bovio per Vasiunin, ancora un cambio ospite

10' dalla bandierina collo al volo di Romano, gran bel gesto tecnico, sfera che si alza mezzo metro oltre la traversa

9'ancora Di Martino dalla mattonella, alza in corner Breeuwer

7' Roascio per Badoino, pioggia di applausi per il centrocampista granata

4' Bragno nemmeno fortunato, palo su punizione di Di Martino

1' Favara per Rizzo, cambio Bragno, nel Pontelungo in campo Rocca per Cassino e Delfino per Chariq

SECONDO TEMPO



45' il primo tempo di chiude con il destro di Romano, arpionato a terra da Breeuwer, squadre negli spogliatoi

38' si rivede il Bragno, poco preciso il destro dal limite di Negro

31' IL BRAGNO HA STACCATO LA SPINA! MANUEL MARQUEZ SI PRESENTA SOLO SDAVANTI A GHIZZARDI, LOB VINCENTE E IL POKER E' SERVITO

29' TERZO GOL DEL PONTELUNGO! IN DIECI MINUTI I GRANATA IPOTECANO IL MATCH! ASSIST PERFETTO DI CHARIQ, TRUCCHI INDISTURBATO DI TESTA TROVA IL TRIS!

25' IL RADDOPPIO DEL PONTELUNGO, ARDISSONE! MICIDIALI GLI INGAUNI NELEL LORO FIAMMATE! IL NUMERO 10, OGGI IN VERSIONE ALA, BATTE GHIZZARDI

18' PONTELUNGO IN VANTAGGIO! CHARIQ! BOTTA IMPROVVISA DAI VENTIDUE METRI, SORPRESO. GHIZZARDI, GRANATA AVANTI!

9' bella ripartenza del Bragno che trova il Pontelungo scoperto sulla propria destra. Lancio illuminante di DI Martino per Romano, l'attaccante converge da sinistra per chiudere di destro, bravo Breeuwer a sventare la minaccia

5' gara iniziata con qualche minuto di ritardo al Riva, clima tardo primaverile ad Albenga

1' si parte!

PRIMO TEMPO



PONTELUNGO: Breeuwer, Gerini, Corciulo, Farinazzo, Calandrino, Marquez, Cassiano, Badoino, Trucchi, Ardissone, Chariq.

A disposizione: Orru, Fazio. Bolia, Delfino. Calcagno, Ferrari, Rocca, Asteggiante, Roascio.

Allenatore: Zanardini



BRAGNO: Ghizzardi, Vasiunin, Esposito, Tubino, Turco, Negro, Palumbo, Rizzo, Monni, Di Martino, Romano.

A disposizione: Bruzzone, Cavallone. Bovio, Favara, Capici.

Allenatore: Ferraro



Arbitro: Cambiaso di Imperia

Assistenti: Bonavita e Salvestrini di Albenga