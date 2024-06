Pallavolo Carcare. Il bilancio di fine stagione con 208 gare e due campionati vinti

Non c’è bisogno di commentare i risultati ottenuti dal “gruppo” Pallavolo Carcare – apostrofa il Presidente LORENZO nell’illustrare l’attività al termine della stagione agonistica; è stato un anno sportivo abbastanza complicato sia per le varie modifiche normative sia per la gestione dei campionati, abbiamo affrontato 12 campionati per un totale di 208 gare oltre ai 3 campionati riservati ai bimbi e il tour Scipione, il tutto in maniera positiva grazie all’aiuto del gruppo Pallavolo Carcare.

Numeri che sono stati gestiti dal nostro gruppo fatto di Allenatori e aiuti, genitori, dirigenti e volontari, che hanno consentito anche lo svolgimento del 14° torneo Internazionale SEMPRE CON NOI al quale partecipano squadre di serie B1 e serie A estere - continua il Presidente – oltre al torneo Primavera riservato alla categoria giovanile, il torneo maschile SUPERMAN, ben 4 eventi riservati ai nostri atleti dai 5 ai 12 anni tra i quali spicca il TORNEO SOTTO I PLATANI che ha visto la partecipazione di 320 atleti, al quale si aggiunge il torneo di halloween, quello di Natale e di Pasqua, sempre riservati ai piccoli atleti.

La Pallavolo Carcare in tutto questo ha conquistato la promozione in seconda divisione femminile, l’acquisizione del campionato di serie D Maschile, il titolo territoriale di Under 13 femminile e di terza divisione, la testa della classifica nella varie categorie maschili e femminili, l’accesso alla final four per l’under 18 e l’under 14 femminile, un tour di ottimi piazzamenti che dimostra lo stato di efficienza della società grazie all’impegno dei collaboratori.

Per conseguire maggiori spinte motivazionali in ambito sportivo e porre maggiori attenzioni verso i giovani -conclude il Presidente - siamo dell’idea che sport e territorio devono ragionare in sinergia, lo sport in valbormida ha bisogno di strutture, di aiuti anche finanziari ma soprattutto di fiducia da parte dei genitori.