Volley. Frenata nella corsa playoff per Carcare, l'Admo Volley ribalta tutto al tie break (FOTOGALLERY)

Inopinata sconfitta per la giovane formazione carcarese, che meritatamente in vantaggio per 2 a 0, si fa raggiungere e superare dalla compagine genovese, che ha avuto il grosso merito di crederci. Come sempre la formazione di casa parte fortissima e mette in evidente difficoltà la formazione lavagnese, che non riesce comunque ad arginare gli attacchi dei biancorossi, che chiudono con un rassicurante 25 a 16. Il secondo set è decisamente più equilibrato e si assiste ad un buon livello di gioco con i ragazzi di casa che la spuntano 25 a 23. Nessuno tra il pubblico e gli stessi dirigenti del sodalizio valbormidese si sarebbe aspettato il tracollo che da lì a poco sarebbe avvenuto sul parquet, una formazione quella ospite assoluta padrona del campo e quella di casa a cui non riusciva più niente. In fiducia i ragazzi di Lavagna si imponevano 25 a 23 e 26 a 24, portando l'incontro al tie break. A nulla sono serviti i time out motivazionali del coach Durante per risvegliare dal torpore i suoi ragazzi, che subiscono un pesante 10 a 2, che provano a recuperare anche se la partita è ormai segnata, finisce 15 a 8, con gli ospiti che giustamente festeggiano per l'impresa. La buona posizione dei biancorossi in classifica non è compromessa, ma analizzare questa sconfitta servirà come esperienza a non commettere in futuro altri passi falsi.