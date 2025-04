Vittoria per 3-2 al tie-breack per la Grafiche Amadeo nella lunga trasferta in Val di Magra nello spezzino. I ragazzi di capitan Gazzera vincono agevolmente il primo set per 25-16 ma subiscono il ritorno dei levantini perdendo i due successivi due per 25-21 e 25-22. Al quarto e quinto set arriva la reazione con due successi per 25-23 e 15-13.

Con questo risultato i matuziani rimangono saldamente al terzo posto dietro Albissola e Sabazia Vado.