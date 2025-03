Volley, Serie D. Carcare continua a credere nella promozione, superato il Villaggio Volley al tie break (FOTOGALLERY)

Nella terza giornata del girone a 8 squadre dei play off di serie D, la giovane formazione dell'Anselmo Carcare ha ottenuto un'importante vittoria contro la squadra chiavarese del Villaggio Volley che in virtù dei punti acquisiti in campionato e delle due vittorie nei play off guida la classifica. Un folto pubblico ha seguito con molto calore e correttezza l'incontro, che ha visto i gasatissimi ragazzi di casa spingere sull'acceleratore e mettere in difficoltà gli ospiti, che però non riescono a contenere l'esuberanza dei locali che chiudono 25 a 19. Nel secondo set, l'esperta formazione ospite cambia atteggiamento e parte con un terrificante 6 a 1. Durante sprona i suoi ragazzi che in trance agonistico danno il meglio riuscendo ad agganciare e superare i frastornati chiavaresi che si vedono sfuggire il set sul 25 a 23. La partita sembra messa sui giusti binari, ma i navigati ospiti mettono sulla bilancia tutta la loro esperienza e freddezza e con due set perfetti mettono la partita in parità, 25 a 17 e 25 a 18. Sarà il quinto e decisivo set a decretare la vittoria dei biancorossi, che sfoderano tutta la determinazione e grinta dimostrata in questo torneo partendo con un 5 a 1, che gli ospiti non sono più riusciti a recuperare, nonostante le ottime giocate di entrambe le formazioni si è andato avanti di continui cambio palla fino al 15 a 10 finale che ha sancito la prima vittoria dei ragazzi di casa in questi play off, che li vedono comunque a due punti dalla vetta e una partita da recuperare, quindi in corsa per una possibile promozione.