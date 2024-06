Calciomercato. Il finalese Debenedetti resta al Mantova e rinnova con il Genoa fino al 2026

E' un doppio binario nel segno della continuità quello che è pronto a percorrere Alessandro Debenedetti.

L'attaccante di Finale non solo ha rinnovato il proprio contratto con il Genoa fino al 2026, ma rimarrà in prestito al Mantova anche dopo la promozione in Serie B dei virgiliani.

Il comunicato:

Mantova 1911 comunica il ritorno in maglia biancorossa di Alessandro Debenedetti.

Ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo dal Genoa CFC dell'attaccante classe 2003, lo scorso anno protagonista di una stagione in crescendo.

Nuova scadenza dell'accordo siglato tra le Società fissata al 30.06.2025.