Bocche cucite in casa San Francesco dopo la sconfitta interna contro la Genova Calcio. Umore opposto invece per gli ospiti, tornati pienamente in corsa per la salvezza diretta, coinvolgendo anche i rossoblu nella volta per evitare i playout.

Un successo quello dell'Ellena che ha convinto il presidente Vacca, soprattutto per lo spirito pratico e concreto che mister Carletti è riuscito a trasmettere ai biancorossi: