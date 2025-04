Sanremo: sabato prossimo al 'Comunale' partita per beneficienza tra Amministratori e Preti della Diocesi

Sabato prossimo, allo stadio comunale di Sanremo, si terrà una partita di calcio di beneficenza tra l’Amministrazione Comunale e la squadra del clero diocesano. L’evento rientra all’interno delle iniziative “Sport e Speranza" organizzate in occasione dell'anno giubilare dalla Pastorale dello Sport e Tempo libero della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Il ricavato della partita, con ingresso ad offerta libera, sarà destinato alla Caritas San Vincenzo Parrocchia N.S. Annunciazione Borgo.

Il calcio d’inizio, previsto alle 14.30, sarà affidato al Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo Mons. Antonio Suetta. La squadra del Comune di Sanremo sarà guidata dal sindaco Alessandro Mager (capitano) e vedrà scendere in campo assessori e consiglieri comunali. Ad organizzare la rappresentativa, è stato il consigliere Alessandro Marenco, che ha accolto l’invito della Pastorale dello Sport e Tempo Libero della Diocesi. La formazione della Diocesi sarà composta da sacerdoti, diaconi e seminaristi provenienti dalle varie parrocchie, da Ventimiglia a Riva Ligure, compreso l'entroterra. A dirigere la partita sarà la dott.ssa Monica Di Marco, segretario generale del Comune di Sanremo, che vanta un trascorso come arbitro di calcio.

“Per un giorno indosseremo gli scarpini da calcio per 90’ di divertimento, ma soprattutto per fare beneficenza e contribuire ad un’iniziativa a favore dei più deboli – dichiara il sindaco Alessandro Mager – L’invito a tutti i cittadini è quello di venire allo stadio per assistere alla partita e partecipare fattivamente a questo evento solidale”.

“L’obiettivo è quello di dimostrare che entrambe le istituzioni, seppur diverse e all'interno dei rispettivi ruoli, hanno a cuore le persone, gli ultimi, le proprie chiese e le proprie città: non è poi così difficile avere obiettivi comuni e collaborare insieme” dichiara Riccardo Tomasella, diacono incaricato alla Pastorale dello Sport e Tempo Libero della Diocesi di Ventimiglia - Sanremo.

La Caritas San Vincenzo Parrocchia N.S. Annunciazione Borgo, destinataria del ricavato della partita, tra le varie iniziative solidali che segue quotidianamente, si occupa anche la distribuzione di sacchetti di spesa con prodotti alimentari per famiglie in difficoltà. “Crediamo fermamente che la solidarietà e la condivisione siano valori fondamentali per costruire una comunità più forte e coesa – commenta Don Jean Floribert Avonyma – Ogni sacchetto di spesa è un piccolo gesto, ma insieme possiamo fare la differenza nella vita di molte persone”.

E’ anche possibile effettuare un’offerta direttamente all’Iban della Caritas San Vincenzo Parrocchia N.S. Annunciazione Borgo: IT14D0538722700000042180511.