Calcio, Euro 2024. Il savonese El Shaarawy titolare contro la Svizzera, Spalletti vara il 4-3-3

E' un cambio radicale di assetto e in parte anhce di uomini quello varato da Luciano Spalletti per gli ottavi di finale dei Campionati Europei, in programma alle 18:00 a Berlino.

Il CT ha infatti in un colpo solo cambiato modulo, passando al 4-3-3, inserendo Fagioli in cabina di regia al posto di Jorginho e affiancando il savonese Stephan El Shaarawy a Chiesa e Scamacca sul fronte offensivo.

Per l'attaccante scuola Legino sarà l'esordio assoluto a Euro 2024, un aspetto curioso dato che Spalletti non lo ha mai chiamato in causa nel corso delle sfide contro Albania, Spagna e Croazia.

In difesa spazio a Mancini, nel cuore della linea a quattro, al posto dello squalificato Calafiori.

Le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. Allenatore: Spalletti.

Svizzera (3-4-3) Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Rieder, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndiye, Embolo, Vargas.

Allenatore: Yakin.