Calciomercato. Ora è ufficiale, Luca Castiglia è un giocatore della Cairese

Era un colpo atteso ormai da giorni quello di Luca Castiglia alla Cairese.

Del resto già i giornalisti aretini avevano sottolineato come il giocatore fosse pronto a una scelta di vita, riavvicinandosi a casa.

Ecco quindi l'ufficialità del passaggio dall'Arezzo ai gialloblu, con una curiosità campanilistica del tutto particolare, dato che il centrocampista scuola Juventus ricopre l'incarico di presidente onorario (insieme alla cantante Annalisa Scarrone) della Carcarese.

Questioni di campanile, ma per mister Boschetto l'aspetto più importante sarà la presenza in mediana di un giocatore di qualità ed esperienza che potrà regalare fin da subito un contributo importante in quadra serie.

Il comunicato:

L’ A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio fino al 30/06/2026 del centrocampista, classe 1989, Luca Castiglia.

Giocatore dalle grandi qualità tecniche ha iniziato la sua carriera nei settori giovanili di Torino e Juventus. Proprio con i bianconeri ha esordito in Serie A il 27 gennaio 2008, collezionando due presenze nel massimo campionato italiano e nell’anno successivo esordisce nella massima competizione europea per club, la Champions League, all’età di appena 19 anni.

Durante la sua carriera, nel corso dei campionati di Serie B ha vestito le maglie di importanti club, tra i quali Cesena, Vicenza, Empoli, Pro Vercelli e Salernitana, collezionando oltre 200 presenze.

In Lega Pro, ha all’attivo oltre 170 presente, avendo indossato la casacca di Reggiana, Viareggio, Spal, Ternana, Padova, Modena, Piacenza e nell’ultima stagione Arezzo.

Nel suo palmares Luca si è aggiudicato un campionato con gli Allievi Nazionali, due Supercoppe Primavera ed un Torneo di Viareggio con la Juventus.

Nella stagione 2013/2014 è stato uno degli artefici della promozione in Serie A dell'Empoli, vincendo il campionato di Serie B.

Nella stagione 2022/2023 è stato protagonista della vittoria del campionato di Serie D con l'Arezzo".