Giudice Sportivo, Promozione. Le squalifiche e le sanzioni dopo l'ultima giornata

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 4/5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 29/5/2025

GIANNARELLI MARCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)



ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PUTTI GIOVANNI (FORZA E CORAGGIO)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BRACALONI RICCARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (III INFR)

CORRADO MARCO (MAGRA AZZURRI)



AMMONIZIONE (I INFR)

DELFINO GIANCARLO (FINALE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GERINI DANIELE (PONTELUNGO 1949)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

PREGLIASCO ROBIN (MILLESIMO CALCIO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARLINI EDOARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)

BORDIN LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)

FERRARA LEONARDO (LEGINO 1910)

DI MARTINO MIRKO (NEW BRAGNO CALCIO)

COSTA SIMONE (SAMPIERDARENESE)

MALINCONICO ANGELO DIEGO (SUPERBA CALCIO 2017)

SPANO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)



AMMONIZIONE (XII INFR)

GERBAUDO MAURIZIO (CELLA 1956)

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)



AMMONIZIONE (XI INFR)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

RENDA LEONARDO (FINALE)

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)

PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)

DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

GALLUCCIO ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)



AMMONIZIONE (VII INFR)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

BOLIA MARCO (PONTELUNGO 1949)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

URSO DAVIDE (SAN CIPRIANO)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BESTAGNO RICCARDO (ARGENTINA ARMA)

BIFFI ALESSANDRO (ARGENTINA ARMA)

VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)

BONACORSI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MARESCA GREGORIO (FORZA E CORAGGIO)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

LERTOLA SAMUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

OLIVA MARCO (SAN CIPRIANO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (III INFR)

BECCIU MATTEO (CELLA 1956)

DAGNINO DIEGO (FINALE)

VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)

TIVEGNA ERIC (TARROS SARZANESE SRL)

90/32

BERRUTI GIOVANNI (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (II INFR)

SARACCO JACOPO (ALBISSOLE 1909)

BURDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

CRIPPA NICOLO (CAPERANESE 2015)

MARKU ERIK (FORZA E CORAGGIO)

BIAGINI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)

PIANESE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

FORTIN SEBASTIANO (ARGENTINA ARMA)

SPADARO ANDREA (CELLA 1956)

MINAZZO GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)