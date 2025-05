Calcio. La Carcarese aspetta in finale playoff la vincente di Sestrese - Pontelungo, Ghirardi: "Ricominciamo come se non avessimo fatto nulla" (VIDEO)

“Abbiamo giocato contro una squadra chiusa, ci abbiamo provato in tutti i modi, forse potevamo fare meglio, ma ora testa ai playoff e lasciamo indietro il passato. Per me questo è stato il primo anno in prima squadra, credo che la forza di questo gruppo sia l’unione, tutti aiutano tutti e ogni partita ognuno combatte per i compagni. Io in particolare quest’anno ho avuto momenti molto difficili e sono sempre stato aiutato sia dai più vecchi che dai più giovani. In queste due settimane in vista dei playoff, dovremo lavorare bene, ricominciando come se non avessimo fatto nulla. Fino a qui abbiamo fatto una bella cosa, ma ora arriva il bello e dobbiamo impegnarci ancora di più”.

L’intervista al giovane terzino Filippo Ghirardi nel post partita di Legino-Carcarese ai canali ufficiali biancorossi: