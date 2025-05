Calcio. Quale strada per mister Cocco? Nuova esperienza nei campionati liguri o il ritorno nel professionismo?

È stato un biennio dal bilancio nettamente positivo per mister Matteo Cocco, seppur il tecnico e il Pietra Ligure abbiano deciso di separare le loro strade a dispetto dell’annuncio, dodici mesi fa, di un rinnovo di natura biennale.



I biancocelesti hanno saputo divertire per larghi tratti, ottenendo anche il record storico di punti in Eccellenza per il club pietrese, senza però riuscire a insidiare la coppia formata dal Celle Varazze e dal Rivasamba nella rincorsa al primo posto.

Un limite non attribuibile evidentemente solo all'allenatore, tanto che tra gli addetti ai lavori c’è particolare curiosità nel comprendere quale sarà il suo futuro.



Le frequenze di radiomercato sono abbastanza criptiche al riguardo. Si è parlato di un possibile interessamento dell’Arenzano, di un’esperienza al di fuori della Liguria o di un possibile ritorno nel calcio professionistico, sia all’interno di un settore giovanile di prestigio, oppure nei ranghi di uno staff tecnico importante (come accaduto del resto a Como, al fianco di mister Gattuso).



Le esperienze accumulate dal mister classe 1994, sono infatti tanto numerose quanto variegate, nonostante la giovane età: un fattore che apre la strada a molti possibili sentieri da iniziare a percorrere nell'arco delle prossime settimane.