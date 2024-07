Calciomercato, S.F. Loano. Asse con il Vado sul fronte under, in arrivo Simone Ghizzardi e i fratelli Carastro

Dovrebbero arrivare già entro il fine settimana le prime novità in entrata da parte della S.F. Loano.

Assolvere agli obblighi under, anche in relazione all'arrivo nel massimo campionato dilettantistico regionale, resta il primo obiettivo della dirigenza rossoblu.

Ecco perchè è in corso di definizione una triplica operazione con il Vado, destinata a portare all' Ellena i fratelli Luigi e Leonardo Carastro, centrocampista e attaccante entrambi reduci dall'esperienza al Ceriale, oltre al portiere Simone Ghizzardi, nell'ultima stagione al Quiliano & Valleggia.

Le trattative per tutti e tre i giocatori classe 2005 appaiono ben avviate, come confermate dalla stessa San Francesco, in attesa della ratifica ufficiale attesa nei prossimi giorni