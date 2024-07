Calciomercato. La Cairese non perde le proprie fondamenta, avanti con Gargiulo e Garbarino

Il nome di Juan Pablo Gargiulo nell'ultima settimana è stato a dir poco chiacchierato in merito a possibile trattative di mercato. Il centrale argentino, ex di Albenga e Albissola rimarrà però nelle fila del reparto arretrato della Cairese anche nella prossima stagione, quella del ritorno in Serie D.

All'interno del parco difensori gialloblu ci sarà anche il volto di Alessio Garbarino, prezioso anche per la sua duttilità tattica. La conferma di entrambi i giocatori è arrivata nel corso della mattinata.