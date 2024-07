Cuneo torna “Illuminata”: in piazza Galimberti le prime accensioni dell’ottava edizione (Video)

Piazza Galimberti e via Roma a Cuneo sono tornate a illuminarsi – alle 22 di oggi (venerdì 5 luglio) – con gli spettacoli di luci a tempo di musica della Cuneo Illuminata, l’ormai tradizionale manifestazione estiva che accoglie migliaia di visitatori a Cuneo con un mese ricco di eventi.



L’inaugurazione ufficiale dell’ottava edizione dell’evento si è tenuta alle 21.30, nella piazza principale della città. Presenti tutti i rappresentanti del Comitato Cuneo Illuminata, il vicesindaco Luca Serale e l'assessore Alessandro Spedale, i consiglieri comunali Franco e Mavy Civallero, l'ex sindaco e consigliere d'amministrazione della Fondazione CRC Federico Borgna, l'assessore regionale Marco Gallo, Luca Crosetto di Camera di Commercio, Valerio Romana di Confartigianato Cuneo, Daniela Salvestrin e Gabriella Giordano di ATL e don Mario Biodo.

A seguito degli interventi istituzionali è stata effettuata la prima accensione in musica, davanti a una piazza Galimberti gremita.

"Una serata importante, questa, perché inaugura l'estate cuneese - ha commentato il vicesindaco, ringraziando di cuore tutti i volontari e le volontarie che nei prossimi giorni rimarranno coinvolti dalle attività di organizzazione dell'evento - . Illuminata parla di stare insieme, fare comunità, facendo allo stesso tempo del bene. Stasera ricordiamo anche come Cuneo sarà Città Alpina, altro riconoscimento importantissimo. Buona estate Cuneo!"

L'ex sindaco Borgna ha portato il saluto della Fondazione CRC "con una certa emozione. Illuminata è un'opportunità per fare comunità e stare tutti insieme, valori di fondo importanti, che permettono di creare legami importanti".



La Cuneo Illuminata 2024 avrà luogo sino al prossimo 28 luglio, con accensioni musicali ogni venerdì, sabato e domenica alle 22 e alle 22.30; nel resto della settimana le luminarie rimarranno accese, di sera, in maniera fissa.



Il portale principale – all’imboccatura di via Roma su piazza Galimberti – avrà quest’anno la forma di una stella alpina, in celebrazione del riconoscimento per Cuneo del titolo di Città Alpina.