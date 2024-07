Il "cuore" delle Stelle nello Sport: alla Fondazione Gigi Ghirotti 50.000 euro

Venticinque anni di Stelle nello Sport e quaranta candeline sulla torta dellaFondazione Gigi Ghirotti ETS. Un 2024 speciale per due realtà unite "in matrimonio" nel 2000 con l'impegno dello staff coordinato da Michele Corti e Marco Callai totalmente rivolto al sostegno della squadra di angeli presieduta dal prof. Franco Henriquet.

La quotidiana attività di Stelle nello Sport, indirizzata alla creazione di una rete sociale tra associazioni ed enti sportivi, ha centrato in questo speciale 2024l'ennesimo record! Alla Gigi Ghirotti sono stati consegnati 50.000 euro. Un traguardo reso possibile dal sostegno delle istituzioni (Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Camera di Commercio di Genova), dei Gold Sponsor (Erg, BPER Banca, Villa Montallegro, EcoEridania, Msc Crociere, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luce Gas e Servizi, Novelli 1934) e dei partner (Italmatch, Amiu, Clindent, Gnv, Ignazio Messina, Decathlon, Panarello, Genovarent, Costa Edutainment, PRAI e ETT).

L'occasione per la consegna dei fondi è stata l'estrazione del fortunato vincitore della Lotteria delle Stelle, ospitata dal Lido di Genova. Il biglietto estratto dal prof. Henriquet è il numero 1561 e permetterà di vivere una magnifica crociera per due persone nel Mar Mediterraneo a bordo dell'ultima ammiraglia di Msc Crociere.

All'incontro, nella magnifica location di Corso Italia, hanno partecipato molti dei sostenitori del progetto e i dirigenti sportivi che hanno operato, in questi mesi, nel coinvolgimento e nella vendita dei biglietti presso le loro società sportive: Andrea Doria, Ardita Savate, Audax Quinto, Auxilium Pgs, Baiardo, Bic Genova, Colombo Genova Volley, Dario Gonzatti US, Delta Spedizioni, Elpis Genova, Fids Liguria, Genova Scherma, Gs Aragno, Ginnastica Cornigliano/Tegliese, HP Voltri Mele, Hwasong, Iren Quinto Pallanuoto, My Sport 2 – Lago Figoi, My Sport1 – Sciorba, Naica, Locatelli US, Ogawa, Pompilio Scherma, Prato Nevoso GAM Genova, Rookies, Rubattino Ginnastica, Santa Sabina, Sci Club 3G, Sportiva Sturla, Sturla Pattinaggio, Tigullio Vip Padel, TC Lavadore, TSN Genova, Urania Club Sportivo e Zena Roller. Con loro anche amici come Stefania Gaione, Cristiano Novelli e Stefania Bavoso, realtà come Novelli Mercedes, Italmatch, Soroptimist, L’Angolo del Caffè e Ventieventi.

I volontari della Gigi Ghirotti sono stati al fianco di Stelle nello Sport durante i numerosi eventi firmati dalle società sportive e in occasione della ventesima Festa dello Sport al Porto Antico (24-26 maggio) e al 25° Galà delle Stelle. Giornate in cui numerosi genovesi e turisti hanno aperto il proprio cuore alla solidarietà.



“Stelle nello Sport e la Fondazione Gigi Ghirotti ETS rappresentano due importanti eccellenze liguri e fanno ormai parte integrante del nostro patrimonio sportivo e sociale – afferma l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro – questa serata ci ricorda ancora una volta come sport e solidarietà sono un connubio vincente nel portare avanti progetti a sostegno di chi soffre. Da tre anni, con la “Lotteria delle Stelle”, Stelle nello Sport ha ulteriormente ampliato la rete solidale fornendo così un supporto sempre più grande alla squadra capitanata dal Prof. Franco Henriquet” .

"Stelle nello Sport rafforza, ogni anno, il grande valore che una rete di associazioni, federazioni e realtà sportive può esprimere in favore di cause sociali importanti come è quella della Fondazione Gigi Ghirotti", sottolinea Alessandra Bianchi, assessore comunale allo sport. "Nell'anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, siamo davvero contenti di segnare un nuovo e straordinario record. Una cifra importantissima, cinquantamila euro, per la grande squadra del prof. Henriquet, raggiunta attraverso tantissime iniziative: dalla lotteria delle Stelle, all’asta con in palio i cimeli dei grandi sportivi del nostro territorio e non solo, il charity event dei 25 anni di Stelle ed il ricavato della Festa dello Sport. Un segnale della grande forza trasversale dello sport al servizio di chi ha bisogno di aiuto".

L'attività di charity di Stelle nello Sport è iniziata a febbraio con il lancio dell’Asta benefica su Memorabid. Dieci sessioni con cimeli di valore straordinario: dalle maglie di Genoa, Sampdoria, Spezia ed Entella, a quelle di Juventus (Federico Chiesa), Atalanta (Lookman) e Torino (Buongiorno) passando per campioni di varie discipline sportive: Ambra Sabatini (Fiamme Gialle Atletica), Francesca Fiorellini (Golf), Paola Egonu e Anna Danesi (Pallavolo), le Nazionali di spada maschile e fioretto femminile, Matteo Arnaldi (Tennis). Ruggero Tita e Caterina Banti (Vela). Di particolare rilievo il supporto della Nazionale di Nuoto con i cimeli raccolti in occasione del 49° Trofeo Nico Sapio organizzato annualmente da Genova Nuoto nell'impianto natatorio My Sport Village Sciorba.

Un momento speciale per la raccolta fondi è stato il Charity Event dello scorso 4 aprile a Palazzo Ducale, in occasione dei 25 anni di Stelle nello Sport. Una serata speciale con 300 ospiti, la proiezione del docufilm dedicato alla storia di Stelle nello Sport e la consegna del premio "Gian Luigi Corti - Un cuore da leone" al presidente del Coni Giovanni Malagò.

E stata, ancora una volta, una "maratona" a cui hanno partecipato numerose aziende e associazioni sportive, con il patrocinio delle Istituzioni. Uno straordinario gioco di squadra che ha reso possibile il raggiungimento di questo prestigioso risultato.