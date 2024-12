Calciomercato, Albissole. Presi Enzi e il portiere Rossi, in uscita Turone

L'annuncio ceramista:

"Due nuovi ingressi e un uscita per le Albissole 1909.

In entrata Enzi Attaccante classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Vado, già due reti in questo campionato di Promozione.

Dal Vado arriva Andrea Rossi portiere classe 2007 cresciuto tra il Settore giovanile del Genoa prima e del Vado dopo .

Benvenuti Ragazzi.

Termina invece anzitempo il prestito di Turone portiere classe 2005 che ringraziamo per l'impegno e la serietà di questi mesi alle Albissole.

Buona fortuna."