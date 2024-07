Calciomercato, Letimbro. Dall'Abruzzo arriva il difensore Davide Nardis

Il comunicato gialloblu:

L’ASD Letimbro 1945 ha il piacere di annunciare un nuovo rinforzo per la difesa gialloblù: è ufficiale l’arrivo di Davide Nardis!

Abruzzese classe 1996, arriva in Liguria per motivi lavorativi e si lega alla squadra di mister Roso dopo aver indossato le maglie di Aquilana, Villa Santangelo, Il Moro Paganica Aquilana e infine Monticchio '88, società che lo ha visto protagonista nell’ultimo campionato. Un giocatore tutto da scoprire, ma che saprà ritagliarsi un ruolo importante anche in questa nuova avventura.

La società augura un buon campionato al nuovo tesserato.