Calcio, Bardineto. E' tutto pronto per il grande ritorno. Di Crescenzo: "Puntiamo a un percorso duraturo negli anni"

La notizia del ritorno del Bardineto all'interno dei campionati federali è stata accolta con grande entusiasmo in tutti il mondo dilettantistico.

Il team neroverde sarò guidato da mister Ciravegna, ma il direttore generale Luca Di Crescenzo ha voluto spiegare le motivazioni del ritorno in ambito Figc.

"Dopo alcuni anni passati nel campionato Acsi Cuneo, torniamo in Figc. Gli anni in Acsi - spiega il dg - sono serviti per ricostruire il tessuto Societario e dei calciatori, gli stessi che adesso formeranno lo zoccolo duro per questa nuova avventura. Mi preme ringraziare tutti gli allenatori, dirigenti e calciatori che sono stati con noi in questi anni di campionato Acsi ed hanno permesso al Bardineto di continuare ad esistere, senza di loro oggi non saremmo qui ad annunciare il nostro rientro in Figc.



La decisione è stata ponderata e pianificata in modo da iniziare un percorso che non sia temporaneo ma duraturo negli anni, infatti la prima scelta della società è stata quella di cercare di confermare l'intera rosa dell'ultima stagione calcistica giocata con buoni risultati in Acsi, alcuni giocatori non saranno più con noi per svariati motivi, ma per buona parte dei calciatori ci sarà continuità, mentre per integrare la rosa è stato individuato come direttore sportivo quello che per noi era la prima scelta, avendo le giuste caratteristiche umane oltre alla riconosciuta competenza calcistica, ovvero Antonio "Chicco" Vona.



A lui è stata affidata completamente la gestione tecnica che ha portato come primo atto alla scelta del nuovo Mister Davide Ciravegna.



E proprio dalla coppia Vona/Ciravegna vogliamo ripartire, nei prossimi giorni - conclude Di Crescenzo - ci saranno i primi annunci dei calciatori che faranno parte della rosa per la stagione calcistica 2024/2025.

Mister Ciravegna sarà affiancato dai Collaboratori Tecnici, Nicolò Piccinino, Riccardo Ivaldo e Daniele Alassio.



La manutenzione dell'impianto Sportivo Comunale "G. Mattiauda" messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale sarà eseguita dai nostri numerosi Dirigenti a cui va il ringraziamento più grande.

Organigramma Società ASD Bardineto

Presidente: Francesca Ferraro

Vice Presidente: Fiorenzo Zunino

Direttore Generale: Luca Di Crescenzo

Direttore Sportivo: Antonio Vona

Segretaria: Erica Goso

Tesoriere: Alessia Rinaldi