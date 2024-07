Calciomercato. Accelerata Vado, Venneri ha firmato e torna in rossoblu dopo 10 anni

Stamattina abbiamo scritto sul nostro quotidiano online come il Vado fosse in forte pressing su Andrea Venneri per tornare a indossare la maglia rossoblu.

L'ormai ex capitano dell'Albenga (sulle cui tracce c'era anche la Cairese). ha accettato la proposta della famiglia Tarabotto e del direttore Mancuso, firmando oggi pomeriggio l'accordo che lo riporterà al Ferruccio Chittolina a distanza di dieci anni dalla prima esperienza al Vado.

Finisce quindi, dopo un anno, l'avventura da capitano dell'Albenga.