Calcio, Imperia. Parola a capitan Giglio: "La società sta lavorando bene, Buttu merita di fare la D"

Quella che sta per cominciare sarà la sua tredicesima stagione in nerazzurro. Non poteva essere altrimenti: la prima conferma annunciata della nuova rosa dell'Imperia, è stata quella di capitan Giuseppe Giglio.

Dal 2012-13 faro del centrocampo in centinaia di battaglie, ormai una certezza costante in quello che sarà un organico costellato da parecchie conferme (alcune già ufficializzate) e nuovi arrivi.

"È stato il nuovo direttore generale Matthew Scuffi a chiedermi un incontro il prima possibile -dichiara Giglio - perché gli avrebbe fatto piacere annunciarmi per primo, essendo il capitano: è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Voglio ringraziare anche il presidente Gramondo per la sua grande fiducia nei miei confronti da sempre".

Una stagione che l'Imperia vivrà da neopromossa in Serie D, un ritorno nella quarta serie dopo soli due anni di assenza: "Ho buone sensazioni per il nuovo anno - commenta Beppe Giglio - sono molto contento del lavoro che sta svolgendo la società, riconfermando tanto del gruppo dell'anno scorso. Un gruppo grande, vincente, che ha fatto una cosa incredibile e che sa cosa vuol dire lottare per questa maglia e questi colori. Siamo tutti carichi e sappiamo che dovremo lottare per raggiungere nuovi traguardi".

Un gruppo di giocatori e di amici che si è quasi indissolubilmente legato anche a colui che è stato il condottiero nei recenti trionfi, mister Pietro Buttu. Capitan Giglio così sulla sua riconferma: "Il fatto che alla fine sia rimasto è stata la ciliegina sulla torta, riesce sempre a tirare fuori il massimo da ognuno di noi e soprattutto è un allenatore che merita di fare la Serie D".

Obiettivi concreti da parte del capitano dell'Imperia per la stagione che verrà, tipici di un club che sì, affronterà il campionato da neopromosso, ma che per il blasone che si porta dietro non si preclude la possibilità di togliersi delle belle soddisfazioni: "Prima di tutto pensiamo a salvarci, poi cercheremo di puntare a una posizione più alta possibile".