Calcio, Serie D. Filippo Atzori è pronto al rientro tra i pali del Ligorna: "Ancora più motivato dopo l'infortunio"

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare che Filippo Atzori sarà un giocatore biancazzurro anche nella stagione sportiva 2024/25. Il portiere genovese vestirà la casacca biancazzurra per la quinta stagione consecutiva. Classe 2003, Atzori è cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa prima di approdare al Ligorna nel 2019. Il giovane estremo difensore ha esordito in Serie D nel dicembre dello stesso anno a 16 anni appena compiuti e da allora si è reso protagonista di una crescita costante e continua. Per lui già 75 le presenze tra Stagione Regolare, Coppa Italia e Playoff di Serie D, non considerando la stagione in Eccellenza che ha permesso ai Biancazzurri di risalire in D dopo un solo anno di “purgatorio”. Queste le parole di Filippo Atzori, portiere del Ligorna: «Sono contento di passare un’altra stagione con questa maglia. Dopo l’infortunio dello scorso anno sono ancora più motivato e non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione. Ringrazio Direttore e Presidente per l’ennesimo attestato di fiducia». La Società augura a Filippo una grande stagione personale così come una grande annata di squadra con i colori biancazzurri.