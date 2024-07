Calciomercato, Borghetto. Fatta per Battuello: "Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni"

Era stato fissato per oggi il Battuello day e per i granata non ci sono state sorprese di fatto.

L'attaccante ex Andora ritroverà mister Simone Rattalino anche in granata:

"La nuova stagione si apre con un grande acquisto: Giorgio Battuello è un nuovo giocatore granata.

Reduce da una stagione da otto gol in undici partite, Giorgio non ha bisogno di presentazioni.

Un innesto di grande qualità che andrà a impreziosire un reparto avanzato già molto ricco di soluzioni e che riteniamo possa essere decisivo non solo sotto il profilo tecnico, ma anche e soprattutto per guidare i tanti giovani presenti in rosa".