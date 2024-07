Calciomercato, Legino. Ritorno in verdeblu per Riccardo Moscatelli: "La scelta del cuore"

La nota verdeblu:

La società è lieta di annunciare di aver raggiunto l'accordo con Riccardo Moscatelli esterno classe 2004, in arrivo dall'Albenga in Serie D.

Riccardo nasce calcisticamente qui a Legino dove passa 6 stagioni fino alla chiamata del Genoa, a 12 anni infatti passa alla corte del Grifone per 7 stagioni, segue tutta la fila del settore giovanile fino alla Primavera A dove a metà stagione viene ceduto in prestito. E arriva così la prima esperienza nel calcio dei grandi a Grosseto in Serie D dove continua per la seconda parte di stagione per poi rinnovare per la stagione successiva, nel mercato di dicembre si presenta l’Albenga sempre in Serie D dove conclude lo scorso campionato.

Il presidente Carella in ottimi rapporti con il giocatore e la famiglia è riuscito a mettere a segno il colpo di mercato della nostra promozione, servendo a Mr Tobia un esterno di calibro nazionale, porta così contare su un giocatore di categoria superiore per le sue fasce Riccardo può giocare esterno e in molte posizioni d'attacco e difesa, lo rendono un giocatore molto duttile.

"Sono molto contento e orgoglioso di poter vestire nuovamente questa maglia, ringrazio il mister Fabio Tobia e il Presidente Piero Carella per la fiducia che mi è stata data, è stata una scelta fatta con il cuore per l’amore che ho sempre avuto per questa società ma soprattutto perché so che è una squadra che lavora alla grande, spero di poter aiutare la squadra e non vedo l’ora di iniziare".