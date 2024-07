Calciomercato. Berretta non si muove, il centrocampista sarà un punto fermo della Cairese

La stagione in prestito all'Albenga "regala" alla Cairese di fatto un nuovo acquisto di altissimo profilo per il prossimo campionato di Serie D.

Francesco Berretta è stato infatti uno dei prospetti più interessanti dello scorso campionato e non sorprende che i valbormidesi se lo tengano stretto per affrontare il girone A 2024/2025.

"L' A.S.D. Cairese 1919, è lieta di comunicare che il centrocampista, classe 2005, Francesco Berretta, vestirà nuovamente la maglia Gialloblù, nella stagione 2024/2025.



Cresciuto nel nostro settore giovanile e protagonista per due stagioni in prima squadra in cui risulta uno dei migliori talenti del campionato di eccellenza, viene ceduto in prestito, nella stagione 2023/2024, in Serie D all'Albenga dove colleziona ben 38 presenze".