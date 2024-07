Tornei estivi, le semifinali del Crunn-a de Nocce: Agenzia Cinque Stelle-Pet Star e Cheli-Camping Dolce Vita

Si è conclusa la fase a gironi del torneo di calcetto ad estrazione "Crunn-a de Nocce" di Stella San Bernardo nel campo sportivo Silvio Perazzo.

A passare in semifinale, oltre alle già qualificate Camping Dolce Vita e Pet Star del girone B, per il girone A avanzano Agenzia Cinque Stelle e Cheli.

Martedì scorso Camping Dolce Vita ha agguantato il primo posto battendo 9-8 Pet Star e Cheli ha vinto 5-1 contro Visca.

Ai soli fini della classifica Pizzeria La Colomba mercoledì ha batutto 10-5 Cycnus.

Combattuto l'altro match Agenzia Cinque Stelle vs Assicurazione Stella che si è concluso un rocambolesco 7-7 e che ha definito così la classifica del girone A.

Questa sera 19 luglio, prima semifinale alle 20.30 tra Pet Star e Agenzia Cinque Stelle e alle 21.30 si sfidano Camping Dolce Vita vs Cheli.

La classifica quindi ha visto per il girone A Agenzia Cinque Stelle a 7 punti, 6 per Cheli, 4 punti per Assicurazione Stella, 0 Visca; per il girone B Camping Dolce Vita 9 punti, Pet Star 6, Pizzera La Colomba 3 e Cycnus 0.

Classifica cannonieri: Dandolo (Agenzia Cinque Stelle) 12; Bonanni (Camping Dolce Vita) 11; Giacchino 10 (Pet Star).

I TABELLINI

CAMPING DOLCE VITA - PET STAR 9-8 (3 Bonanni, 3 Piccone, 2 Masio, autogol; 5 Giacchino, Bolla, Porta, Manzini)

Camping Dolce Vita: Tognini, D. Rebagliati, Bonanni, Masio, M. Rebagliati, Doragrossa, Piccone, Tumillo, Carta, Falco. Pet Star: Salvi, G. Giacchino, Porta, D. Giacchino, Gambuto, Salvo, Lops, Attimonelli, A. Bolla, Manzini.

CHELI - VISCA 5-1 (Rebagliati, 2 Vallerga M., Da Costa, Carta; Vanoli L.)

Cheli: Paonessa, M. Vallerga, Da Costa, Loi, Cheli, Rebagliati, Chellini, Carta, Novello, Benzoni.

Visca: Tallarico, Luca Vanoli, Ottonello, Mirtillo, Morena, Leonardo Vanoli, Tropiano, Savezzi, Canepa, Andreussi.

PIZZERIA LA COLOMBA - CYCNUS 10-5 (4 Calcagno, 3 Giordano, Melogno, Deidda, Salvo; 4 Sofia A., Arrais)

Pizzeria La Colomba: Ruscino, Calcagno, Montagnese, Gagliardo, Salvo, Deidda, Giordano, Doragrossa, Ferraro, Melogno.

Cycnus: Masio, Arrais, Di Vairo, Servetto, A. Sofia, Andreani, Cipresso, Cheli, Vittorini, Laposani.

AGENZIA CINQUE STELLE - ASSICURAZIONE STELLA 7-7 (2 Dandolo, 2 Bozzano, 2 Vallerga D., Cerruti; 2 Crino, 2 Sofia G., Cambiganu, Usai, Caviglia)

Agenzia Cinque Stelle: Castellini, D. Vallerga, Bozano, M. Bolla, Cerruti, Dandolo, Parodi, Risso, Caviglia, S. Cambinagu.

Assicurazione Stella: Gibbone, Sofia, Crino, E. Cambiganu, Usai, Bracchi, Caviglia, Salvo, Laterza.