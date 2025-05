Calcio. Il finalese Debenedetti ancora a segno con il Mantova, passo avanti dei virgiliani verso la salvezza (VIDEO)

E' arrivato oggi pomeriggio il secondo gol in Serie B per Alessandro Debenedetti.

L'attaccante finalese ha infatti messo in ghiaccio il 3-0 con cui il Mantova ha superato il Cesena, sbloccando così tre punti fondamentali per i virgiliani nella rincorsa alla salvezza.

Fiori porta in vantaggio i biancorossi al 19′ su cross di Radaelli; Bragantini sigla il raddoppio all’81’ su lancio dello stesso Fiori e, come detto, Debenedetti firma il tris al 95′ su assist di Maggioni.

Cesena in 10 da inizio ripresa per l’espulsione di Francesconi e con un gol annullato dal Var. Il Mantova si porta a 40 lunghezze, a +4 dalla zona play out. Prossimo appuntamento per i lombardi domenica alle ore 15 a Salerno contro la Salernitana.