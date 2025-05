Giudice Sportivo, Promozione. Maxi squalifiche nella penultima giornata: sei turni a Profumo, quattro a Felici

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 27/04/2025



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

TRIMARCHI GIUSEPPE (CERIALE PROGETTO CALCIO)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/05/2025

ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)



SQUALIFICA FINO AL 15/05/2025

CRIPPA LUCA (PSM RAPALLO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

MAMBRIN MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

PROFUMO ALESSIO (CELLA 1956)

Al 30' st rivolgeva alla terna arbitrale espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose.



SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FELICI GIORGIO (VENTIMIGLIACALCIO)

Espulso per proteste e per aver rivolto al ddg un'espressione blasfema, uscendo dal tdg rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

Al 40' st, a gioco in svolgimento ma con la palla lontana, colpiva con un calcio un giocatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VIO ENRICO (SUPERBA CALCIO 2017)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CECCHINI MATTIA (ARGENTINA ARMA)

ARATA GIACOMO (CALVARESE 1923)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIUDICE FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AGRIFOGLI SEBASTIANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ANGELOTTI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

TORRI IVAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)

IANNELLI LUCA (PSM RAPALLO)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

OTTOGALLI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

VIGNOLA MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

TAKU STIVEN (FINALE)

CARLINI EDOARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

VILLA FILIPPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BIANCHI GABRIEL (MAGRA AZZURRI)

BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)



AMMONIZIONE (XII INFR)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)



AMMONIZIONE (XI INFR)

GERBAUDO MAURIZIO (CELLA 1956)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

ANDREETTO ELIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)



AMMONIZIONE (VII INFR)

GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)

DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)

GALLUCCIO ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

TRAVAGLINI LUCA (CELLA 1956)

SARPA EMANUELE (SAMPIERDARENESE)

URSO DAVIDE (SAN CIPRIANO)

CURABBA MORENO (SESTRESE BOR. 1919)

MELONI ALESSIO (VALLESCRIVIA 2018)



AMMONIZIONE (III INFR)

ACQUANITA LUCA (ALBISSOLE 1909)

NACCI ANDREA GABRIELE (ALBISSOLE 1909)

POLITO THOMAS (ALBISSOLE 1909)

SCATOLINI ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

GIANNOCCARI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

FOLLI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

STAFA RAJAN (MILLESIMO CALCIO)

TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)



AMMONIZIONE (II INFR)

GJATAJ ALFONS (CARCARESE)

NAZARENKO DANILO (FINALE)

TREVISANO EMANUELE (FINALE)

MALATESTA NICOLO (MAGRA AZZURRI)

GOMES DE PINA ALBERTO ALADJE (MILLESIMO CALCIO)

VITTORI YOURI (MILLESIMO CALCIO)

ORSINI LUCA (PSM RAPALLO)

RAMOS SEGARRA ROBERTO LORIS (VALLESCRIVIA 2018)



AMMONIZIONE (I INFR)

CROCE SAMUELE (CARCARESE)

PROFUMO ALESSIO (CELLA 1956)

RASO FABRIZIO (CELLA 1956)

TURCATO LORENZO (PANCHINA)

PONS RICCARDO (PSM RAPALLO)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)