Calcio, Serie D. Ultime ore per integrare la documentazione richiesta dalla Covisod

Scadrà alle 14:00 il limite imposto dalla Lega Nazionale Dilettanti per inviare alla Covisod tutte le integrazioni documentali necessarie per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

Sul fronte ponentino l'ultima squadra a dover completare l'iter burocratico, come risaputo, è l'Albenga.

Per gli ingauni si è parlato di diverse liberatorie ancora in stand by allo scorso 12 luglio (prima data limite per l'iscrizione), ma nelle scorse dagli uffici del Riva è emersa una certa tranquillità sull'invio, entro la mattinata, di tutti i file richiesti.

Entro il 25 luglio la stessa Covisod esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti. La decisione finale sull’ammissione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della LND.