Open Day di Calcio per i giovani: La Asd San Filippo Neri Yepp apre le porte

La ASD San Filippo Neri Yepp è entusiasta di annunciare i prossimi Open Day di calcio, che si terranno dal 29 al 31 luglio dalle 18.40 alle 20.00 presso lo Stadio Comunale Annibale Riva.

Questo evento è un'opportunità imperdibile per tutti i giovani appassionati di calcio nati tra il 2010 e il 2019.



Durante questi tre giorni, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere da vicino il mondo del calcio, provare diverse tecniche di allenamento e giocare in un ambiente stimolante e divertente. Gli allenatori della società guideranno i ragazzi attraverso una serie di attività, promuovendo al contempo i valori dello sport come il fair play, il rispetto e la collaborazione.



Gli Open Day sono aperti a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza calcistica. Che siate principianti o giovani calciatori già avviati, l'ASD San Filippo Neri Yepp vi accoglierà con entusiasmo. Sarà anche un'ottima occasione per i genitori di conoscere meglio la società sportiva e le sue iniziative.



L'appuntamento è quindi per il 29, 30 e 31 luglio presso lo Stadio Comunale Annibale Riva. Non perdete questa occasione unica per far vivere ai vostri figli l'esperienza e avvicinarli al mondo del calcio in modo sano e divertente.



Per maggiori informazioni e per iscrizioni, o contattate direttamente al responsabile del settore giovanile della società Marco Ferrando.