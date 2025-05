Calcio, Promozione. Gloria e salvezza, al via il post-season di Pontelungo e Finale

Sono state parole di grande serenità e consapevolezza quelle pronunciate da mister Fabio Zanardini, quelle rilanciate dai canali ufficiali del Pontelungo.

Nonostante le assenze, il tecnico conosce bene il valore della propria squadra, anche di fronte a un avversario temibile come la Sestrese.

Gli ingauni, nella semifinale playoff del girone A (la vincente sfiderà la Carcarese al “Corrent”), saranno chiamati a fare di necessità virtù, alle prese con qualche acciacco e una rosa non al pieno del potenziale.

Si giocherà in gara secca alle ore 16:00: in caso di parità dopo i possibili 120 minuti, sarà la Sestrese a passare il turno. Dirigerà l’incontro Grandi di Novi Ligure.

Per quanto riguarda invece il playout, il cammino salvezza di Finale e Ventimiglia si articolerà tra l’andata al “Borel” e il ritorno al “Morel”. I giallorossi di mister Delfino dovranno ottenere almeno un gol di vantaggio complessivo sui frontalieri per evitare la retrocessione in Prima Categoria.

Fischio d’inizio alle ore 16:00. Arbitro dell’incontro Marchetti di Chiavari.