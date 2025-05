Calcio, Serie D. Il Vado per l'orgoglio, la Cairese si gioca un biennio in 90 minuti

Saranno due incontri a livello emotivo estremamente diversi quelli che dovranno affrontare nel pomeriggio il Vado e la Cairese.

Testa sgombra per i rossoblu contro il Gozzano, in una partita che potenzialmente potrebbe regalare non poche reti, per provare a conquistare una finale playoff che, nelle ultime stagioni, è diventata quasi abituale per la società del presidente Tarabotto.

Nei possibili 120 minuti di gioco, i ragazzi di mister Boisfer avranno la possibilità di ottenere il passaggio del turno (e affrontare la vincente di Novaromentin - Lavagnese anche in caso di pareggio.

Un piccolo-grande vantaggio nelle mani anche della Cairese, i cui margini di errore di fronte al Chieri saranno ridotti praticamente a zero. La partita contro il Chieri vale di fatto un intero biennio, dopo la promozione in Serie D conquistata a fatica nello scorso campionato.

Entrambe le sfide inizieranno alle 16:00 e saranno dirette da Zini di Udine e Mazzer di Conegliano.