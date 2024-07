Calcio, Legino. I convocati e dal Borgio arriva Castiglione

E' stata ufficializzata la lista dei giocatori convocati dal Legino per il via della preparazione precampionato.

All'interno della rosa di mister Tobia di sarà anche Davide Castiglione.

Il centrocampista offensivo classe 2001 passa in verdeblu dopo l'ultimo biennio trascorso con i colori del Borgio Verezzi.

Ecco la lista completa:

PORTIERI: PASTORINO, SANTELIA, CANEVAR , FRECCERO

GIOCATORI DI MOVIMENTO

BEANI, CAPPANNELLI, CASTIGLIONE, CASU, CROCILLA, DELNERO, DONNA, FERRARA, GARZOGLIO, MOLLO, MOSCATELLI R.,PIACENTINI, RAPETTI, REVELLO, ROME, SADIKU, SEMPERBONI, TOBIA A., VEZZOLLA

UNDER AGGREGATI

ALBANI, ANGELI, DIDONATO, MOSCATELLI G., CAMPUS, PITTALIS, SCIUTTO, DIMURRO, POMPEI